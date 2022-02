Inter-Liverpool: Dzeko, Salah e il pronostico. Walter Sabatini dice tutto

Inter-Liverpool, Walter Sabatini parla di due protagonisti della partita di domani.

L'attuale dirigente della Salernitana ed ex nerazzurro ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, della gara valida per gli ottavi di Champions League in programma domani sera allo stadio San Siro tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Jurgen Klopp. Ma per Sabatini sarà anche la sfida tra due delle sue migliori intuizioni di mercato ai tempi della Roma, ovvero Edin Dzeko e Momo Salah che si troveranno a giocare contro in questa occasione. Due giocatori che sono rimasti nel cuore del dirigente.

Infatti, Sabatini, ha parlato in termini più che positivi di Dzeko e Salah affermando come siano stati due giocatori che gli hanno fatto trovare il piacere di fare il suo lavoro e che sia stato un gran peccato non aver vinto nulla con giocatori delle loro qualità. Il direttore ha ammesso come i due hanno avuto, a Roma, i loro personali egoismi, ma poi si sono sempre messi a disposizione della squadra dando il meglio. Soprattutto l'esterno egiziano si vedeva che sarebbe potuto essere un giocatore importante e capace di poter segnare tanto, cosa che alla Roma magari si è vista meno visto che gli erano richiesti maggiormente dei compiti di copertura.

Poi, un pronostico sulla partita, con l'Inter che parte da sfavorita contro il Liverpool, ma per Sabatini, se la squadra di Inzaghi gioca come sa, può mettere in difficoltà i Reds e magari giocarsela ad armi pari. Non resta che attendere domani sera per capire come l'Inter approccerà la partita e se davvero questa ipotesi si potrà concretizzare. Di certo Sabatini si gustera due suoi ex giocatori che potranno dar vita ad un grande spettacolo in una delle gare più importanti della stagione nerazzurra.