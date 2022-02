Inter Liverpool, Dzeko ritroverà Salah e Alisson: le parole del bosniaco

Inter-Liverpool si avvicina.

Gli uomini allenati da Simone Inzaghi, che prima dovranno vedersela contro il Napoli di Luciano Spalletti nella gara in programma oggi (12 febbraio 2022), si preparano a fronteggiare i Reds nella gara d'andata degli Ottavi di Finale di Champions League. Una qualificazione ottenuta con tanta sofferenza ma anche con tanto impegno contro i campioni d'Europa in carica. Il grande assente per il doppio confronto poiché squalificato a seguito dell'espulsione rimediata contro il Real Madrid, sarà Nicolò Barella. Una pedina dalla quale Inzaghi non prescinde praticamente mai e che ora sarà rimpiazzata da Arturo Vidal (uno che di sfide internazionali, a prescindere dall'operato nel derby contro il Milan non proprio esaltante, ne ha giocate parecchie).

In avanti però sarà presente Edin Dzeko, un altro che ha calcato il palcoscenico della massima competizione per club europei tantissime volte e che ritroverà (questa volta da avversari) Mohamed Salah e Alisson Becker. Sui suoi ex compagni ai tempi dell'esperienza con la maglia della Roma, in un'intervista concessa a Micah Richards del Daily Mail il bosniaco ha detto che in un certo senso lui ha aiutato l'egiziano a diventare l'attaccante che è adesso. Sul portiere brasiliano Dzeko ha detto che ha potuto condividere lo spogliatoio con lui quando quella Roma arrivò fino alla semifinale di Champions League e che venne eliminata proprio dal Liverpool.

Insomma, l'incrocio di Champions League che andrà in scena il prossimo 16 febbraio sarà uno di quelli che un amante del calcio (a prescindere dal tifo) non può e non deve perdersi. Prima però, testa al Napoli.