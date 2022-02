Inter-Liverpool, dove vedere in tv e in streaming il big match di Champions

Inter-Liverpool è un match dal risultato tutt'altro che scontato.

La squadra di Simone Inzaghi sta attraversando un momento non facile. Dopo la sconfitta nel Derby, i Campioni d'Italia pareggiano contro il Napoli allo Stadio Maradona (qui le pagelle del match) permettendo alle inseguitrici di accorciare ulteriormente. Questo mese di febbraio particolarmente insidioso sta mostrando una squadra diversa da quella ammirata nella prima parte di stagione sotto la guida di Inzaghi. Ora però il tecnico attende risposte importanti, soprattutto in Champions League. Archiviato il campionato, i nerazzurri dovranno pensare al big match del 16 febbraio: Inter-Liverpool. Un banco di prova importante per una squadra che può sicuramente dire la sua in Europa. I Reds partono favoriti ma il risultato non è cosi scontato come tutti credono. Insomma, sarà una gara dall'alto tasso tecnico.

Ma dove sarà possibile vedere la sfida contro l'armata di Klopp? Inter-Liverpool non sarà in diretta nè su Canale 5 e nemmeno su Sky Sport. Il big match tra Reds e nerazzurri si potrà vedere in diretta tv e streaming su Amazon Prime Video, la piattaforma streaming del colosso Amazon. La società di Jeff Bezos detiene i diritti in esclusiva di uno dei match delle italiane in Champions League e trasmetterà proprio Inter-Liverpool delle 21:00 di mercoledì 16 febbraio. La telecronaca del match sarà affidata a Piccinini e Ambrosini. Per quanto riguarda i nerazzurri mancherà Nicolò Barella squalificato nell'ultimo match di Champions contro il Real Madrid.

Inzaghi dovrà sciogliere ancora qualche dubbio di formazione mentre ha le idee chiare Denzel Dumfries. L'esterno olandese, uno dei migliori in campo contro il Napoli, proprio nel post-partita contro i partenopei ha detto la sua sulla sfida contro il Liverpool (qui le parole dell'ex PSV).