Inter-Liverpool, dopo 3627 giorni le luci di San Siro illuminano gli ottavi

Inter-Liverpool, San Siro sarà “pieno” non in ordine di posto, ma di capienza disponibile.

Saranno infatti 38000 gli spettatori che questa sera potranno godersi Inter – Liverpool al Meazza di San Siro per la gara valevole gli ottavi di andata di Champions League (qui la situazione delle due rose). L’ultima volta che la Milano nerazzurra ha assistito a un incontro ad eliminazione diretta nella massima competizione europea risale a 3627 giorni fa. Era il 13 marzo del 2012 e si trattava dell’ottavo di finale di ritorno Inter – Marsiglia. La partita venne vinta dai nerazzurri, allora allenati da Ranieri, per 2-1 risultato che comunque non consentì il passaggio del turno alla Benamata. La partita vide le reti di Milito e Pazzini su rigore, ma determinante fu la rete francese di Brandao che portò il Marsiglia di Deschamps ai quarti di finale grazie alla vittoria dell’andata al Velodrome per 1 a 0. Da quella sera sono passate diverse ere calcistiche, che hanno visto troppo spesso l’Inter lontana dall’Europa che conta fino a stasera, quando la scala del calcio riaccenderà le sue luci in uno scontro diretto di Champions League.

A godere dello spettacolo allo stadio, a causa delle restrizioni governative che per l’emergenza covid-19 vedono ancora gli stadi italiani accessibili solo per il 50% della loro capienza, saranno dunque solo in 38000 e di questi 2400 saranno tifosi del Liverpool. L’incasso per le casse nerazzurre sarà di circa 3 milioni di euro. L’evento ovviamente sarà trasmesso live in tutto il mondo dai 30 broadcaster accreditati, record per una partita dell’Inter in Champions Leuague.