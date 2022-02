Inter-Liverpool, che attesa! Un precedente fa ben sperare

Inter-Liverpool, cresce l’attesa per il match valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Il match di andata è in programma mercoledì 16 febbraio al San Siro.

Una sfida in cui i nerazzurri partono con i svafori del pronostico ma che rievoca piacevoli ricordi. Le due squadre si sono affrontate per quattro volte nella loro storia, ma una in particolare è stata una delle partite più memorabile e magiche della storia nerazzurra.

Si tratta di quella giocata sempre al San Siro il 12 maggio del 1965 nel match di ritorno della semifinale di Coppa dei Campioni. Nella sfida di andata i Reds si imposero per 3-1 ad Anfield e al ritorno una rimonta dei nerazzurri pareva quasi impossibile. Gli uomini di Herrera però riuscirono clamorosamente a ribaltare il risultato con un secco 3-0. All’ottavo minuto del primo tempo ci pensò Mariolino Corso a sbloccare il risultato con un gol da calcio di punizione “a foglia morta”. Un minuto dopo arrivò il il raddoppio di Joaquim Peirò che beffò il portier Lawrence che stava facendo rimbalzare il pallone, soffiandogli la palla e spedendola in rete a porta vuota. IAl Liverpool, a quel punto, bastava solo un gol per rimettersi in partita e qualificarsi ma l’epica rete di Giacinto Facchetti al 17’ del secondo tempo chiuse di fatto la partita e spedì l’Inter in finale. Finale poi vinta contro il Benfica che consegnò la seconda Coppa dei Campioni della storia nerazzurra.

Gli altri due incroci risalgono alla stagione 2007/2008, sempre agli ottavi di finale. In quella occasione fu il Liverpool ad avere la meglio nel doppio confronto con una vittoria ad Anfield per 2-0 nella sfida di andata e lo 0-1 del San Siro al ritorno firmato da Fernando Torres.