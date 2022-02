Inter-Liverpool 0-2, sconfitta immeritata dopo un grande gara

93' - Finisce qui! Seppur sconfitta, l'Inter esce tra gli applausi del suo pubblico. Ottima gara per i nerazzurri.

90' - L'arbitro da tre minuiti. Intanto esce Bastoni ed entra Dimarco

87' - Tre cambi per Inzaghi: entrano Darmian, Ranocchia e Gagliardini ed escono Dumfries, Vidal e de Vrij

84' - Esce Thiago Alcantara ed entra Milner

82' - Gol del Liverpool! Punizione battuta dai Reds, batti e ribatti in area, Salah arriva prima di tutti col sinistro ed insacca con deviazione di Brozovic. Punizione troppo severa.

79' - Occasione Inter! Sanchez controlla e serve Perisic che prova la botta dalla distanza, alta di pochissimo

75' - Gol del Liverpool! Calcio d'angolo sul primo palo, Firmino spizza di testa quanto basta per battere Handanovic

72' - Occasione Inter! Calhanoglu batte l'angolo sul primo palo in cui colpisce di testa Dumfries, ma la palla va a lato

70' - Esce Lautaro Martinez ed entra Alexis Sanchez

62' - Occasione Liverpool! Alexander-Arnold serve Luis Diaz, ma Skriniar lo mura in angolo

58' - Triplo cambio per Klopp: entrano Luis Diaz, Henderson e Keità ed escono Manè, Elliott e Fabinho

52' - Occasione enorme per l'Inter! Dumfries serve Perisic in profondità. Il croato controlla benissimo, ma crossa fuori misura per Lautaro tutto solo in area

46 - Perisic punta l'uomo e serve Brozovic il cui tiro dalla trequarti è strozzato e va molto largo

45 ' - Si riparte con Firmino al posto di Jota

Partita fatta di abnegazione e proposta di gioco quella dell'Inter che in fin dei conti gioca un buon primo tempo e ha avuto la più grossa delle occasioni da gol con la traversa di Calhanoglu. C'è da tenere le antenne dritte, perchè il Liverpool è una squadra superiore e lo dimostra sia tecnicamente che dall'intensità con cui sta in campo. Tra i singoli, qualche pallone di troppo perso da Brozovic e Vidal, mentre andrebbe cercato di più Dzeko che troppo spesso è isolato. Molto bene anche Skriniar e Calhanoglu.

47' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo

45' - Due minuti di recupero

44' - Grande possibilità per l'Inter! Bastoni lancia Dzeko che prova lo stop a seguire, ma si allunga solo il pallone che lo avrebbe messo davanti ad Alisson

39' - Calcio d'angolo per l'Inter battuto da Calhanoglu che serve Skriniar, il cui colpo di testa va a lato

28' - Alexander-Arnold prova direttamente su punizione, ma la palla va a lato di qualche metro

22' - Da calcio d'angolo, Manè prova la rovesciata, ma la palla va fuori

16' - Occasione Inter! Azione insistita di Perisic che premia l'inserimento di Calhanoglu il cui sinistro finisce sulla traversa

15' - Occasione Liverpool! Calcio di punizione dalla trequarti su cui si butta di testa Manè, ma la palla finisce alta

8' - Dopo un batti e ribatti, Thiago Alcantara prova un destro leggermente svirgolato che va alto di poco

7' - De Vrij commente un errore in disimpegno, ma poi rimedia in angolo su tiro di Salah

4' - Occasione Inter! Rimpallo che favorisce Lautaro il cui destro finisce fuori di pochissimo

1' - Comincia la partita!

Inter-Liverpool, è giunto il momento della grande sfida di Champions League.

Tra pochi minuti, la squadra di Jurgen Klopp e quella di Simone Inzaghi, si sfideranno nella splendida cornice dello stadio San Siro. Una sfida di grande tradizione internazionale tra due squadre che possono vantare ben nove vittorie di Champions League - tre per i nerazzurri e sei per i Reds. L'ultimo confronto tra le due squadre risale all'era Mancini, quando il Liverpool riuscì a superare i nerazzurri e a portare a casa la qualificazione. Adesso, il Liverpool, parte con ancora con i favori del pronostico, visto che rappresenta una delle migliori compagini a livello mondiale ed una delle serie candidate alla vittoria finale del trofeo.

Di seguito, le formazioni ufficiali dei due allenatori:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Konatè, Robertson, Elliot, Fabinho, Thiago Alcantara, Salah, Diogo Jota, Manè.

All. Jurgen Kloop.