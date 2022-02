Inter-Liverpool 0-2, dalla prestazione alle occasioni: le parole di Inzaghi

Inter-Liverpool, Simone Inzaghi ha parlato della sconfitta.

Il tecnico nerazzurro mastica amaro, ai microfoni di Amazon Prime, dopo la sconfitta per 0-2 a San Siro contro la squadra di Klopp. Una sconfitta, però, che non mina le certezze dell'Inter e di quelle che dovrà continuare ad essere il suo percorso sia in Italia che in Europa e che rende orgoglioso lo stesso Inzaghi per la prestazione offerta dai suoi ragazzi a cui è mancato solo il gol contro una squadra che una delle primissime candidate a vincere la Champions League, la quale, questa sera, ha sofferto come probabilmente non si aspettava nemmeno. Di seguito, ecco le parole di Inzaghi:

Sulla sconfitta: "Sono contento e orgoglioso della squadra. Purtroppo la squadra non è stata premiata con un gol che avrebbe meritato e con la prima mezza distrazione ci hanno punito. Ho fatto i complimenti alla squadra perchè ha fatto una grande partita. Abbiamo giocato contro una delle due squadre più forti d'Europa e per come abbiamo giocato, questo deve essere motivo d'orgoglio".

Sulla prestazione: "Penso che è difficile commentare un risultato così, ma è il calcio e deve essere un grandissimo punto di partenza. Abbiamo giocato tante partite di questo livello, ma non avevamo mai incontrato una squadra del livello del Liverpool".

Insomma, Inzaghi mastica amaro, ma allo stesso tempo sa bene che la squadra ha dato tutto e non può rimproverarsi nulla, se non, come spesso accaduto in questa stagione, di non aver concretizzato le tantissime occasioni avute. Adesso ci si rituffa sul campionato, con la partita contro il Sassuolo, e poi si penserà al ritorno.