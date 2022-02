Inter-Liverpool 0-2, attacco a salve, ottimi Calha e Perisic: le pagelle

Inter-Liverpool, termina con una sconfitta la partita d'andata degli ottavi di Champions.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo una partita giocata molto bene contro i Reds, esce sconfitta da San Siro a causa delle reti di Roberto Firmino e di Momo Salah, complice anche una sfortunata deviazione di Brozovic. Una gara in cui la squadra nerazzurra ha trovato coraggio man mano che il tempo passava e ha avuto tante occasioni reali e potenziali che, purtroppo, non sono state sfruttate. Soprattutto nel secondo tempo, Dzeko e compagni, hanno sfiorato più volte il vantaggio schiacciando il Liverpool nella proprio area di rigore, ma tutto questo non è bastato.

Intanto, ecco le pagelle dell'Inter:

HANDANOVIC, 6: Primo regista arretrato, trova sempre la giocata. Incolpevole sui due gol.

SKRINIAR, 7: Invalicabile. Nè Manè prima, nè Luis Diaz poi sono mai riusciti a creare scompiglio dalle sue parti. Anima le scorribande offensive e, addirittura, funge da mezz'ala nella ripresa, quando l'Inter meriterebbe maggiormente il vantaggio.

DE VRIJ, 6,5: Torna ai suoi livelli e sforna una buona prestazione. Solido in difesa e bravo nelle sventagliate, soprattutto quando deve cambiare gioco.

BASTONI, 6: Tornato dopo la storta subita contro la Roma in Coppa Italia, nel primo tempo rischia troppe volte in fase di prima costruzione. Nel secondo tempo prende coraggio e si spinge in avanti, oltre a dominare su Salah, tranne nell'occasione del gol dello 0-2 finale. Arriva leggermente troppo tardi sul primo gol di Firmino.

DUMFRIES, 6: Buona prova anche la sua, dovrebbe puntare di più l'uomo, ma il Liverpool è squadra intensa e a volte fa bene a fermarsi e ricominciare.

VIDAL, 7: Doveva essere la sua partita e così è stato. Bravo in fase di gestione della palla, ma anche in quella di lucidità e contenimento. Non ha fatto rimpiangere Barella.

BROZOVIC, 5,5: Non nella sua migliore versione. Oscurato dai centrocampisti di Klopp, cresce un po' di più nel secondo tempo, ma è sempre troppo macchinoso.

CALHANOGLU, 7: Una delizia. Nel primo tempo va vicinissimo al gol del vantaggio con un controllo eccezionale ed un sinistro che si stampa sulla traversa. Nel secondo tempo suona la carica ed effettua grandi giocate a livello estetico e funzionale.

PERISIC, 7: Ha una condizione atletica straripante e si vede. Mette in difficoltà Alexander-Arnold e quasi sempre lo salta. Spreca due buoni cross che potevano essere più pericolosi.

DZEKO, 5,5: Nel primo tempo è spesso isolato. Cresce nel secondo, ma da lui ci si aspetta di più.

LAUTARO, 5,5: Pronti via, ha subito una grande occasione, Poi va a sprazzi e sembra perdere sempre l'attimo buono la giocata.

GAGLIARDINI, SV

DARMIAN, SV

RANOCCHIA, SV

SANCHEZ, SV

DIMARCO, SV

ALL. INZAGHI, 7: Prepara benissimo la partita, sfruttando al meglio gli spazi che concede la squadra di Klopp. Ma il solito difetto di non concretizzare fa in modo che il Liverpool porti a casa la partita d'andata.