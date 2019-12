Inter, Libero simula: scudetto ancora alla Juve ma i nerazzurri impazziranno

Il quotidiano Libero ha pubblicato oggi il risultato di una simulazione sui risultati di questa stagione realizzata attraverso Football manager 2020. Nella previsione del quotidiano sarà ancora la Juventus a trionfare nella lotta scudetto. Nono titolo consecutivo per i bianconeri di Sarri, che chiuderebbero con soli 4 punti di vantaggio per i nerazzurri. Terza piazza per il Napoli e qualificazione a sorpresa alla Champions del prossimo anno per la Fiorentina di Montella al termine di una rincorsa pazzesca, vista la classifica dei Viola ad oggi. Roma e Milan in Europa League, Lazio e Atalanta clamorosamente fuori dall’Europa. Verona, Lecce e Sassuolo saluterebbero la massima serie per un giro nella cadetteria.

Ma la “previsione” di Libero non si ferma qui. I tifosi nerazzurri avrebbero poco da disperarsi, leggendo che la settimana prossima i ragazzi di Conte conquisterebbero la qualificazione agli ottavi di Champions, dove pescherebbero lo Zenith. Superato l’ostacolo russo, la prima sfida da brividi, con il Tottenham dello Special One costretto ad arrendersi ai nerazzurri.

Football manager crea l’incredibile nella semifinale tutta italiana, con la Juventus costretta ad inchinarsi all’Inter, ormai lanciata verso il sogno finale, con un doppio 2 a 0. Alla finale di Istambul l’Inter arriverebbe a giocarsi il titolo con il Manchester City di Guardiola. Inutile dire che l’uomo del match sarebbe Lukaku con una doppietta che metterebbe la Coppa dalle grandi orecchie nelle manone di Samir Handanovic.

Sveglia, è un un gioco, solo un gioco…