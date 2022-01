Inter, lezioni di tattica per un difensore in vista del Derby

Inter, la tattica è importante per vincere le partite.

Lo sa bene il numero 6 nerazzurro De Vrij. In vista del Derby di Milano del 5 febbraio, che coinciderà con il trentesimo compleanno del difensore, ha scelto di affidarsi ad una società olandese per prepararsi al meglio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, per evitare spiacevoli regali nel giorno del suo compleanno, Stefan paga una società privata che analizza le partite e i suoi movimenti e successivamente, insieme a Stefan, studia gli eventuali errori e lavorano affinché non li commetta più.

L’ideatore di questa start up è Loran Vrielink insegnante di ginnastica assunto da De Vrij nel 2017. Questa start up non va a sostituire il lavoro degli analyst nerazzurri ma è un’aggiunta che il difensore olandese ha voluto inserire per migliorare il suo rendimento. Vrielink pensa che le squadre ragionano di più sul collettivo e spesso non aiutano la crescita del singolo calciatore.

Loran e Stefan esaminano le clip in chiamata tramite FaceTime. Loran dichiara “Noi facciamo in modo che i giocatori capiscano che cosa gli allenatori vogliono”. Nei miglioramenti di De Vrij c’è sicuramente lo zampino di Vrielink unito a quello dello staff nerazzurro. Simone Inzaghi apprezza lo studio extra che fa De Vrij e non può che essere contento del suo difensore.

Questo studio non è l’unico che De Vrij effettua autonomamente: ha studiato la Programmazione Neuro-Linguistica per trovare un equilibrio e fermare con più facilità gli attaccanti avversari. In più, qualche ora prima di una partita, allena la sua concentrazione attraverso il respiro grazie ad un’applicazione sviluppata da Wim Hof.

Con questi studi extra, De Vrij spera che il 5 febbraio festeggerà qualcos’altro oltre al suo trentesimo compleanno.