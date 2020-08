Inter-Leverkusen, Bosz:”Squadra fortissima, ma possiamo batterla”

Domani sera alle 21.00 andrà in scena alla Düsseldorf Arena la sfida Inter-Leverkusen, match valido per i quarti di finale di Europa League. Il club tedesco ha eliminato ai sedicesimi di finale gli scozzesi del Rangers Glasgow e sono senza dubbio una delle squadre più forti della competizione.

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato come di consueto in conferenza stampa alla vigilia del match. Ecco di seguito riportate le parole del tecnico del Leverkusen:

“Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l'Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, troppi errori si pagano". Il Getafe ha messo sotto pressione l'Inter all'inizio, col modulo che preferite. E' quello che avete programmato anche voi? "Non parlo di tattica, la cosa che devo guardare sono i miei giocatori. Vogliamo essere protagonisti, vedremo poi cosa succederà domani".