Inter, l’espulsione di Lukaku, l’Europa ride

di Redazione, pubblicato il: 05/04/2023

(Inter) Sono in rete i filmati in cui si sentono chiaramente gli insulti razzisti a Lukaku dalla curva bianconera prima e dopo il rigore messo a segno.

Li hanno sentiti tutti. Tutti fuorchè l’arbitro Massa. Il cartellino rosso sventolato sotto il naso del belga per la sua esultanza che invita al silenzio è una decisone che sta sollevando le ironie di tutto il calcio europeo. Ancora una volta la classe arbitrale dimostra di soffrire un gap di personalità quando fischia allo Stadium bianconero. La decisone corretta doveva essere quella di sospendere immediatamente l’incontro e far chiedere alla curva di cessare gli atteggiamenti razzisti. Così non è avvenuto, tutto quello che è successo dopo (la rissa e l’espulsione di Handanovic) è da ascrivere alla responsabilità del direttore di gara.

E’ da sperare che i referti degli uomini della Procura federale facciano rilevare quanto accaduto e che il Giudice sportivo analizzi tutte le immagini di quei momenti. L’eventuale squalifica di Lukaku equivarrebbe, in partica, a giustificare i buuu e le offese dei sostenitori bianconeri. Una vera debacle in diretta per il calcio italiano che da anni si sciacqua la bocca con la lotta al razzismo.