Inter-Leeds, possibile sinergia sullo stile di Udinese-Watford. La situazione

Inter e Leeds United starebbero pensando di dar vita a una sinergia che riprende il modello di collaborazione in atto tra Udinese e Watford. A riferlo è il giornalista inglese Kleran Maguire, specializzato in economia applicata allo sport, ai microfoni di Football Inside.

Ecco le sue parole: “Al Leeds basterebbe accedere all’Europa una sola stagione per poter arrivare al livello di competitività finanziaria dell'Inter. Non hanno la stessa mole di debiti, per cui ci sarebbero sicuramente molti vantaggi per il Leeds. Se pensate alla partnership tra Watford e Udinese, ecco come il Leeds ne potrebbe trarre vantaggio. Se l'Inter ha un giocatore di riserva in una posizione in cui il Leeds ha bisogno di trovare un rinforzo, allora sarebbe possibile mettere insieme le risorse in modo efficace e portare molti giocatori dalla Serie A alla formazione di Marcelo Bielsa. Non c’è dubbio che il Watford abbia beneficiato molto dalla sinergia con l’Udinese”. A riportarlo TUTTOmercatoWEB.