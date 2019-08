Inter Lecce, Liverani convoca 24 giocatori: la lista completa

Inter-Lecce sarà l'incontro che chiuderà la prima giornata di campionato. Domani sera a 'San Siro' ci sarà il ritorno in serie A della squadra giallorossa.

Per il match contro i nerazzurri, Liverani ha convocato 24 giocatori. Questa la nota presente sul sito ufficiale del Lecce: "Il tecnico Fabio Liverani ha convocato 24 giocatori per la gara Inter - Lecce, 1^ giornata del girone di andata del Campionato Serie A TIM, in programma lunedì 26 agosto alle ore 20.45. Questa la lista dei convocati, in ordine di numerazione di maglia: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 17 Farias, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Calderoni, 29 Rispoli, 37 Majer, 39 Dell'Orco, 77 Tachtsidis, 95 Bleve".

Calcio d'inizio alle ore 20:45. Al 'Giuseppe Meazza' sono attesi circa 65.000 spettatori.