Inter-Lecce, Liverani analizza il pesante ko dei giallorossi

Al termine di Inter-Lecce, terminata 4-0 in favore dei nerazzurri, il tecnico dei salentini Fabio Liverani ha parlato a "DAZN".

Ecco le sue parole, riportate dal portale "pianetalecce.it": "I giocatori dell’Inter fanno la differenza, gli episodi sono andati a nostro sfavore. Il risultato è pesante ma non ci cambia nulla, dobbiamo avere in testa l’obiettivo dei 40 punti. Vado via da San Siro con buone sensazioni ma c’è da lavorare. Abbiamo giocato con personalità e credo che siamo sulla strada giusta. Oggi sulle fasce Asamoah e Candreva hanno avuto un passo differente rispetto a Rispoli e Calderoni, quando giochi con il rombo concedi qualcosa sulle corsie. Noi siamo in fase di rodaggio abbiamo tanti giocatori nuovi. Mi interessava la mentalità e i ragazzi mi hanno dimostrato di non aver avuto paura di questo stadio e questo per me è molto importante".