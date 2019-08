Inter-Lecce, il giallorosso lancia la sfida: "Non abbiamo nulla da perdere"

Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce classe 1995, ha parlato all'Acaya Golf Club in vista della partita di lunedì sera contro l'Inter.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da "pianetalecce.it": "Il gol con lo Spezia non lo dimenticherò mai, in quel momento non ho capito l’importanza, me ne sono reso conto nei giorni successivi di quello che avevo fatto. E’ stata una bella emozione. Ora andremo a giocare a San Siro, uno degli stadi più belli in Italia e in Europa. Sarà emozionate, noi giocatori ci alleniamo per raggiungere obiettivi così".

Poi: "Abbiamo un centrocampo di qualità, vogliamo proporre il nostro calcio anche in serie A senza snaturarci. Andremo a San Siro per fare la nostra partita, se andremo pensando a non subire gol faremmo brutta figura, siamo alla prima giornata e non abbiamo nulla da perdere. L’Inter ha un centrocampo molto forte, Sensi e Barella sono due giovani fra i migliori in Italia e Brozovic uno dei mediani più forti in Europa. Sono tutti dei campioni".