Inter, le ultime dalla rifinitura pre-Liverpool: novità Perisic e Barella

L'Inter si prepara in vista della gara di domani ad Anfield Road contro il Liverpool, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, con i nerazzurri che sono scesi in campo ad Appiano Gentile per la seduta di rifinitura.

L’affaticamento muscolare accusato prima della Salernitana è già superato. Ivan Perisic è tornato in gruppo e si candida a giocare regolarmente dal 1′ nel match di Champions League in programma contro il Liverpool. Buone indicazioni dal croato, era rimasto fuori solo precauzionalmente. Magari non avrà i 90′ nelle gambe, ma Perisic ci sarà con i Reds. E si candida a giocare dall’inizio. Probabile staffetta con Robin Gosens in vista tra Champions e campionato, visti gli importanti segnali arrivati dal tedesco con la Salernitana.

L'unico assente è Nicolò Barella, che non potrà scendere in campo in Inghilterra a causa della squalifica rimediata nell'ultima gara della fase a gironi.