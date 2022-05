Inter, le speranze Scudetto. Tre ex preparano lo scherzetto al Milan

Inter, si preannuncia un finale di stagione entusiasmante per la lotta scudetto con un testa a testa fino all’ultima giornata tra i nerazzurri e il Milan.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo la deludente sconfitta contro il Bologna, non è più padrona del proprio destino ed è obbligata a vincerle tutte e sperare in qualche passo falso della banda di Pioli, che si spera possa arrivare contro il Verona, squadra che in passato ha fatto perdere due scudetti ai rossoneri (clicca qui per leggere il nostro approfondimento) La prossima giornata, invece, i nerazzurri affronteranno l’Empoli, squadra già salva che non ha più nulla da chiedere al campionato ma occhio alle sorprese. Contro i toscani sarà obbligatorio vincere per mettere pressione e portarsi almeno per 48 ore in vetta alla classifica. Il Milan invece dovrà vedersela con il Verona, rivelazione di questa stagione e ancora in lotta per un posto in Europa. Tra le file degli scaligeri sono presenti tre ex interisti: Marco Davide Faraoni, Daniel Bessa e specialmente Gianluca Caprari.

L’esterno a fatto il suo esordio in Serie A nella stagione 2011/2012 collezionando 14 presenze e segnando una rete per poi trasferirsi all’Udinese nell’ambito dell’affare Handanovic. Nelle ultime tre stagioni è esploso definitivamente al Verona e in questo campionato ha sfornato 3 gol e 5 assist. Occhi puntati soprattutto su Gianluca Caprari, che sta vivendo la migliore stagione della sua carriera con 12 reti e 7 assist. Il classe ‘93 è stato un giocatore di proprietà dell’Inter senza però essere mai stato in squadra. I nerazzurri lo acquistarono dal Pescara per poi farlo restare in prestito e infine cederlo alla Sampdoria nell’affare che portò Skriniar a Milano. L’ultimo ex è Daniel Bessa, uno dei protagonisti della vittoria in Next Gen della primavera interista di Stramaccioni che però non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio in prima squadra.