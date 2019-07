Inter, le prime parole di Valentino Lazaro da giocatore nerazzurro

"Le prime impressioni sono fantastiche, sono molto felice di essere qui. Spero di fare bene e di avere un futuro luminoso in questa società. Non sapevo ci fosse tutta questa attesa per me, poi ho visto tutti i commenti e i messaggi. Sono molto felice di tutto questo e dell'affetto che ho ricevuto. L'unica cosa che posso fare è dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data. In campo farò il mio meglio. Non vedo l'ora di iniziare e giocare".

Ha esordito così Valentino Lazaro ai microfoni di Inter TV. L'esterno austriaco, arrivato dall'Herta Berlino, si è soffermato anche sulla scelta di vestire la maglia nerazzurra "influenzata" (in maniera positiva) dalla presenza di Antonio Conte in panchina. Sul tecnico leccese infatti, il classe '96 ha detto:

"Gli ho parlato recentemente, dieci giorni fa circa. Mi ha detto esattamente cosa pretende da me e che cosa si aspetta, è stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui".