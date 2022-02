Inter, le parole di Simone Inzaghi a fine partita dopo lo 0-0 di Genova

L'Inter pareggia 0-0 in casa del Genoa e non riesce più a segnare, e Simone Inzaghi nel post-partita è molto amareggiato per le tante occasioni sprecate.

Ecco le sue parole:

- Avete avuto tante occasioni per vincerla, sopratutto con la traversa di D'ambrosio. Che cosa è mancato per vincere la partita?

Penso che è mancato l'episodio. I primi 20 minuti potevamo approcciarla meglio e invece abbiamo concesso una buona occasione al Genoa. Poi abbiamo preso le misure sull'avversario, sul campo dove era difficilissimo giocare. Poi nel secondo tempo per quello creato avremmo meritato la vittoria. E' mancato solamente il goal, ma in questo momento l'episodio non ci viene a favore e dobbiamo fare di più perchè tra Sassuole e Genoa abbiamo tirato 40 volte in porta e non abbiamo fatto goal. Siamo ancora il migliore attacco del campionato, quindi è un momento così e dobbiamo fare di più.

- Prima della partita Dzeko ha parlato di stanchezza. Che impressione ha dal punto di vista fisico questa squadra in questo momento della stagione?

Abbiamo un pò di stanchezza mentale, perchè si accumulano partite,. COn il Sassuolo è stata una partita dove abbiamo corso tantissimo, più del Sassuolo, ma probabilmente abbiamo corso male. La squadra fisicamente stà bene, si accumulano stanchezze mentali. Adesso sono 4 partite che non vinciamo, ed eravamo abituati diversamente. Cercheremo di analizzare e lavorare di più.

- Pensi che manca brillantezza?

E' normale che manche un pò di brillantezza. Il Genoa lanciava molto, il campo non permetteva di giocare, quindi lanciando tanto le squadre si allungavano. Quindi non era semplicissimo. Però a parte i primi 20 minuti abbiamo avuto un possesso del 72%, abbiamo battuto 14 calci d'angolo a 0, abbiamo fatto 20 conclusioni ma manca l'episodio, manca il goal che purtroppo eravamo abituati a fare facilmente. Adesso sono 3 partite che non riusciamo a segnare compresa la champions. Adesso dobbiamo essere bravi a fare girare la situazione.

- E' preoccupato per qualcosa di specifico?

Le ultime 2 partite abbiamo fatto 40 tiri ma non abbiamo fatto goal, quindi chiaramente questo ti può preoccupare. Stasera la parte difensiva, a parte i primi 20 minuti, l'abbiamo fatta molto bene. Non abbiamo concesso quasi nulla grazie anche agli attaccanti che ci hanno aiutato. Il dato è che dobbiamo fare goal. In questo momento non basta di quello che stiamo facendo. Dobbiamo fare di più.

I 2 goal nel 2022 dei suoi attaccanti è solo il far girare l'episodio oppure ci sono altri problemi?

Sarei più preoccupato se non creassimo. La squadra tra Sassuolo e Genoa ha creato tantissimo, ma dobbiamo avere più lucidità nell'ultima fase, dove prima abbiamo fatto grandissime cose. Penso che con il lavoro torneremo a farli.

- Lautaro in panchina, come mai?

Normale rotazione in vista anche del Derby. Anche Skriniar oggi è andato in panchina, e anche per altri giocatori vale la stessa cosa. Giochiamo da tanti mesi ogni 3 giorni, quindi devo essere bravo a gestire le energie alternando i giocatori.