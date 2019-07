Inter, le parole di Puscas sono una vera e propria manifestazione d'amore

Grande manifestazione d'amore da parte di George Puscas nei confronti dell'Inter. L'attaccante rumeno, la scorsa stagione in prestito al Palermo e di ritorno alla base nerazzurra per via del fallimento del club siciliano, ai microfoni di Gazeta Sportuliror ha detto:

"Per l’Inter andrei a piedi dall’altra parte del mondo. È il club a cui devo tutto, è un grande onore giocare di nuovo con la maglia della mia squadra".

Insomma, parole senza dubbio d'affetto nei confronti del club che lo ha lanciato nel calcio dei grandi. Adesso resta da capire se Puscas rimarrà all'Inter a fare la riserva o se verrà girato in prestito altrove.