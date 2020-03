Inter, le parole di Conte alla vigilia del match contro la Juventus

Sarà un match tutt'altro che banale quello di domani contro la Juventus per Antonio Conte. L'attuale tecnico interista, che con i colori bianconeri ci ha vinto sia da calciatore che da allenatore, ha presentato la sfida dichiarando:

"Arriviamo alla sfida con grande voglia e grande determinazione. Questi cambiamenti non sono il massimo per nessuno. Gara a porte chiuse? Diventa difficile giocare senza tifosi, specie in partite così importanti, ma la salute dei cittadini viene prima di tutto".

Successivamente, l'attenzione del tecnico originario di Lecce si è spostata verso il proprio n°9: Romelu Lukaku. "Non posso che essere contento di lui. Sta facendo molto bene, ma non dimentichiamo che dietro di lui c'è una squadra che lo sta supportando in tutto come lui sta supportando la squadra".