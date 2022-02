Inter, le parole di Calhanoglu nel post partita di Genoa-Inter

Dopo il pareggio per 0-0 maturato allo stadio Marassi di Genoa, ai microfoni di Dazn Hakan Calhanoglu ha rilasciato le sue impressioni.

Il turco ha parlato di "partita difficile, con un Genoa che lanciava tanto per allungare le squadre e andare sulle seconde palle". I giocatori del Genoa, secondo Calhanoglu, sono stati "sempre molto aggressivi. Noi abbiamo creato tante occasioni e purtroppo manca solo il goal".

Il giocatore nerazzuro ha sottolineato che "non è stato un mese facile, con tante partite ravvicinate e tanta stanchezza. Sono state tutte partite difficili, ma adesso dobbiamo stare tranquilli e recuperare subito le energie. Mancano tante partite alla fine, e con l'atteggiamento giusto possiamo raggiungere i nostri obiettivi".

Un pensiero finale anche sui prossimi avversari dell'Inter, quel Milan del quale fino a pochi mesi fa è stato un pilastro: "per fortuna anche il Milan ha pareggiato. Adesso aspetto il Derby di Coppa Italia. Fisicamente non siamo al massimo ma non c'è tempo di parlare. Bisogna tornare a vincere per stare sempre al top".