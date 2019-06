Inter, le parole di Bergomi su Conte sottolineano un fattore che fa sperare

Non poteva mancare l'opinione di una delle bandiere più amate dai tifosi interisti. A parlare dell'insediamento ufficiale di Antonio Conte all'Inter, ci ha pensato anche Beppe Bergomi.

Il noto opinionista ed ex difensore, ai microfoni di Radio Deejay ha manifestato la propria stima nei confronti del tecnico salentino. Queste le parole dell'ex n°2 interista:

"Penso solo bene di lui, è l’uomo giusto. Mi spiace per Luciano Spalletti, ha fatto un buon lavoro: ma se tu vuoi investire in un vincente, mi sembra l’operazione migliore per accorciare dalla Juventus. E’ la storia dell’Inter: quando si è vinto, c’è sempre stato un tecnico forte".