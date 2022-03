Inter, le novità verso Liverpool: occhi sulle condizioni di Perisic

L'Inter è tornata alla vittoria in campionato dopo un febbraio nero, ma da ieri ha la testa alla trasferta di martedì in casa del Liverpool.

Ad Anfield servirà una vera impresa vista la caratura dell'avversario e lo 0-2 nel match d'andata da rimontare. Andare in Inghilterra in gita pensando al campionato però sarebbe un grave errore, anche perché una sonora sconfitta potrebbe cancellare in un attimo gli effetti benefici del 5-0 alla Salernitana.

Inzaghi schiererà la formazione migliore, consapevole di non avere a disposizione Barella per squalifica e che tornerà disponibile Perisic. L'esterno croato ha saltato la Salernitana per un lieve affaticamento ma non preoccupa in chiave Champions, tanto che al momento non sono previsti esami strumentali. Ieri, sempre a scopo precauzionale, Ivan ha lavorato parzialmente in gruppo con i compagni che non hanno giocato l'anticipo, mentre i titolari hanno fatto defaticante.

Con i granata poi si è visto che la fascia sinistra è in buone mani, con Gosens che sta ritrovando la gamba dopo 5 mesi senza gare ufficiali. Il vice Barella potrebbe essere nuovamente Vidal, che aveva retto bene all'andata ma che non può certo garantire il dinamismo e l'intensità del giocatore più 'inglese' tra i nerazzurri. Salgono comunque le quotazioni di Gagliardini.