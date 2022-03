Inter, le mosse di Marotta per Dybala. Potrebbe fargli spazio un top

Inter, Giuseppe Marotta ci prova per Dybala, ma il nodo ingaggio è complicato da superare.

Nella settimana del derby di Italia, Juventus-Inter si gioca anche fuori dal campo. Il numero 10 argentino che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con i bianconeri, è uno dei nomi più caldi del momento. Non è un mistero l’interesse di Marotta che, anche in tempi non sospetti, ha sempre stuzzicato il l'ex Palermo che sotto la sua gestione portò a Torino.

Secondo quanto riportato dal Corriere delle Sera ci sarebbero stati diversi contatti telefonici tra l’amministratore delegato dell’Inter e l’entourage della Joya per sondare il terreno. Da parte dell’argentino, che è richiesto anche all’estero ma per il quale al momento non sembrerebbe esserci la fila, non emergono indizi su quale sarà il suo futuro. Per quanto riguarda il club nerazzurro invece il nodo complicato sarebbe quello dell’ingaggio. Paulo Dybala al momento guadagna circa 7,3 milioni di euro netti a stagione, stipendio maggiore di quello percepito da Lautaro Martinez fresco di rinnovo con la Beneamata. L’Inter, che anche quest’anno prevede una chiusura del bilancio in rosso (qui i numeri ufficializzati dal consiglio d’amministrazione) seppur in netto miglioramento rispetto alla passata stagione, non sembrerebbe potersi permettere ingaggi del genere. In tal senso non è da escludere un ritorno al mercato in uscita per continuare sul solco dell’autofinanziamento. Se dovessero essere necessari addii importanti in squadra Lautaro Martinez, a fronte di un’offerta monstre, potrebbe salutare la Milano nerazzurra.



Tra gli altri giocatori in uscita con l’obiettivo di generare plusvalenze c’è l’olandese De Vrij, è sempre più probabile che a fine stagione lasci la Pinetina.