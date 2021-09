Inter, le lacrime di Sensi. Ora c'è timore. 'Questi i tempi di recupero'

Inter, si è fermato Stefano Sensi. Il nuovo infortunio occorso allo sfortunato centrocampista nerazzurro, preoccupa. E del resto, il talento azzurro, era entrato ieri nel corso del match contro la Sampdoria, per poi arrendersi subito dopo e alzare bandiera bianca. Preoccupazione è stata espressa già ieri da Simone Inzaghi nelle dichiarazioni post-partita (leggi qui le parole del mister).

Ora per Sensi (peraltro, non l'unico infortunato, out pure Bastoni e Dimarco), si attendono gli esiti degli esami. Il sito de La Gazzetta dello Sport riferisce dell'eventualità di uno stop di non poco conto. Dovrebbe trattarsi di una lesione di primo grado al collaterale, con conseguente mese di stop.

Sensi, rimarca la fonte, ha pianto ieri, consolato da staff e compagni. Il centrocampista (leggi qui le cinque curiosità su Sensi) sta vivendo stagioni difficili, caratterizzate da continue problematiche fisiche e non riesce a trovare la continuità che gli consentirebbe di esibire appieno il suo talento. Dopo le polemiche in Nazionale, è giunto lo stop proprio col club nerazzurro in una partita stregata.

Sensi doveva infatti partire dal primo minuto in coppia con Dzeko. Poi, la scelta di Simone Inzaghi di dar fiducia comunque a Lautaro Martinez, pur di rientro dal lungo viaggio dal sudamerica. La speranza è ora che l'infortunio non sia di grave entità, e di ritrovare presto un Sensi pienamente recuperato e utile alla causa.