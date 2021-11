Inter, le due mosse (più una) di Inzaghi in vista del derby

Inter, dopo la fondamentale vittoria di Tiraspol in Champions, l'Inter può finalmente preparare il derby contro il Milan.

Per quanto concerne la formazione nerazzurra, Inzaghi ha alcune mosse pronte a fuoriuscire dal taschino. Il vero dubbio, per l’ex Lazio, riguarda il centrocampo e, più precisamente, il ruolo di mezzala sinistra. Banale rimarcare la presenza di Barella e Brozovic, con Calhanoglu che sarebbe il titolare naturale e potrebbe così disputare il suo primo derby da ex. Tuttavia la prestazione offerta in Champions contro lo Sheriff rilancia in modo deciso le quotazioni di Arturo Vidal (rileggi qui il focus sul cileno), che va quindi a insidiare la titolarità del turco. Questa la prima mossa nella mente di Inzaghi.

Se questa scelta dovesse essere confermata, attenzione a Federico Dimarco: Inzaghi ha più volte dimostrato di volere, in campo, un piede “caldo” per essere incisivo sui piazzati. Con Calhanoglu out e Perisic intoccabile, occhio alla posizione di Bastoni, bisognoso di rifiatare, che potrebbe essere sacrificato per far spazio proprio all’ex Hellas nel terzetto difensivo. Degli intoccabili Skriniar e Dr Vrij le altre due maglie, dinanzi a Handanovic.

A destra con ogni probabilità verrà confermato Darmian, con Dumfries a gara in corso, mentre davanti non si toccano Lautaro e Dzeko, nonostante il momento davvero super del Tucu Correa e Alexis Sanchez. Difficile – ma non impossibile – che la terza mossa di Inzaghi sia la sorpresa lì davanti.

Il Milan per mantenere la vetta, l’Inter per accorciare: -4 al derby più importante degli ultimi anni.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (Dimarco); Darmian, Barella, Brozovic, Vidal (Calhanoglu), Perisic; Lautaro, Dzeko (Sanchez).