Inter: le critiche a Lukaku trovano smentita nei numeri

La prova di Romelu Lukaku contro la Juventus ha lasciato a desiderare. Poca partecipazione alla manovra offensiva, scarsa incisività e tante polemiche affiorate per questo.

La Gazzetta dello Sport riporta però un dato estremamente significativo a proposito della punta belga, che fotografa con chiarezza uno dei motivi per Conte si è speso tanto per averlo. Dalle statistiche di queste prime sette giornate di campionato, emerge infatti che Lukaku ha recuperato ben 95 palloni. Nella classifica di questo momento particolare tutti i top 15 sono difensori ad eccezione del nerazzurro.

Il primo attaccante dopo Lukaku risulta Edin Dzeko, ma bisogna scorrere fino alla 32ma poszione per trovare il giallorosso, tra l'altro alla pari con Belotti a quota 72 palloni riconquistati. Il dato conferma che anche senza molto apparire, il contributo del neo nerazzurro in campo si fa sentire in maniera importante, anche in fase di ripiegamento.