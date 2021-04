Inter, le condizioni di Vidal e Kolarov. Disponibili contro il Verona?

Prosegue il lavoro dell’Inter in vista del match contro l’Hellas Verona in programma domenica pomeriggio alle 15:00 allo Stadio San Siro. Come riportato da Sky Sport i nerazzurri hanno appena concluso la sessione di allenamento odierna dov’è non hanno preso parte Aleksandar Kolarov ed Arturo Vidal. I due giocatori non sono ancora al meglio della condizione fisica dopo i rispettivi infortuni e anche oggi hanno svolto un allenamento personalizzato. Il serbo è alle prese da diverse settimane con un affaticamento muscolare mentre il cileno non ha ancora smaltito del tutto il problema al ginocchio che lo ha costretto ad un intervento chirurgico.

Il loro recupero per il match contro gli scaligeri sembrerebbe molto difficile è da quanto filtra da Appiano Gentile non dovrebbero neanche rientrare nella lista dei convocati. Kolarov e Vidal dovrebbero rientrare in gruppo la prossima settimana e tornare dunque regolarmente a disposizione per la sfida contro il Crotone.

Antonio Conte sembrerebbe intenzionato ad affidarsi al solito undici anche contro il Verona ma non sono escluse alcune possibili novità di formazione, specialmente a centrocampo dove potrebbe essere schierato Stefano Sensi.