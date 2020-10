Inter, le condizioni di Sanchez e Sensi in vista del match contro il Genoa

Non solo l’emergenza covid, i nerazzurri sono in apprensione anche per gli infortunati. Dopo lo stop di Stefano Sensi a poche ore dal fischio d’inizio del match contro il Borussia M’Gladbach, ieri si nel corso della partita si è infortunato anche Alexis Sanchez.

Il cileno è uscito a fine primo tempo per una contrattura all’adduttore destro e ancora non sarebbe chiara l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la sua presenza per il match contro il Genoa sembrerebbe quasi impossibile. Il giocatore dovrebbe sottoporsi ad alcuni esami strumentali nella giornata di domani.

I nerazzurri sperano di recuperare per il match di sabato pomeriggio al Marassi almeno Stefano Sensi. Per l’ex Sassuolo si tratterebbe di un semplice affaticamento e potrebbe riprendere gli allenamenti con il resto della squadra già da subito. La sua presenza dal 1’ è in forte dubbio, più probabile che parta dalla panchina. Ulteriori novità dovrebbero arrivare entro le prossime ore