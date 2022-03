Inter, le condizioni di Lautaro Martinez in vista della Juventus

Inter, le condizioni di Lautaro in vista della Juventus.

La positività al Covid 19, ha costretto a Lautaro Martinez di non aggregarsi al gruppo della Nazionale Argentina in vista delle ultime partite per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar contro Venezuela ed Ecuador. Oltre al non poter raggiungere la sua Nazionale, Lautaro Martinez, il problema si pone anche per la sfida contro la Juventus del prossimo 3 Aprile. La speranza di Lautaro e di Simone Inzaghi, ma soprattutto dei tifosi nerazzurri, è che il Toro si negativizzi subito in modo tale che possa rientrare subito e che possa svolgere gli allenamenti con il gruppo squadra in vista del big match contro la Juventus. Considerando la sosta per le Nazionali, i prossimi allenamenti a cui potrà prendere parte Lautaro Martinez (in caso di negatività nel giro di una settimana), sono gli allenamenti del 29 marzo. Secondo il Corriere dello Sport, in casa nerazzurra c'è un leggero ottimismo per le condizioni di Lautaro Martinez e per la sua possibile titolarità in vista del Derby d'Italia.

Un periodo non semplice per Lautaro Martinez: nel match contro la Salernitana aveva interrotto un lungo digiuno realizzativo che andava avanti da quasi 3 mesi. Con la tripletta segnata contro la squadra campana, Lautaro Martinez porta il suo bottino a 6 gol segnati dalla 17esima giornata, contro gli 8 segnati dalla 1° fino alla 16esima giornata. Si può parlare di un periodo di flessione, a livello realizzativo, quello che sta attraversando l'attaccante nerazzurro, ma nelle ultime partite sembra voler lasciare la propria impronta, aiutando di più il lavoro di squadra e facendosi vedere di più in fase offensiva.

Lautaro Martinez non vede l'ora di ritornare e caricarsi sulle spalle l'attacco nerazzurro.