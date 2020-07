Inter, le condizioni degli infortunati in vista del match contro la Roma

Archiviata la schiacciante vittoria contro la Spal di ieri sera, i nerazzurri sono già al lavoro per preparare il big match di domenica sera contro la Roma. Gli uomini di Antonio Conte sono obbligati a vincere per consolidare il secondo posto in classifica e provare ad accorciare la distanza di sei punti dalla Juventus capolista che sarà impegnata lunedì sera contro la Lazio. Dopo la gara di Ferrara la squadra nerazzurra è rientrata questa mattina alla Pinetina. I giocatori sono stati sottoposti ai tamponi di rito e oggi si terrà il primo allenamento di scarico.

L'Inter spera di avere nuovamente a disposizione Romelu Lukaku e Nicolò Barella. Il belga sembra aver smaltito completamente il problema alla coscia destra che lo ha costretto ai box nelle ultime due giornate e filtra ottimismo sul suo rientro per domenica. L’ex United, infatti, ieri non è partito con il resto della squadra per Ferrara per precauzione ed è rimasto a Milano ad allenarsi. Il centrocampista, invece, sta recuperando dalla distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra subita alla vigilia del match contro il Bologna e la sua presenza da titolare sembrerebbe molto improbabile.

Restano ancora indisponibili Matias Vecino e Stefano Sensi, i cui tempi di recupero sarebbero ancora da valutare con più precisione. L'uruguaiano è fuori per un infiammazione al ginocchio e se non ci dovessero essere miglioramenti entro le prossime settimane potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico. L'ex Sassuolo è ancora alle prese con una distrazione del bicipite femorale destro e dovrebbe tornare pienamente a disposizione ad agosto per l'Europa League.