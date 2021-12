Inter, le cinque mosse di Simone Inzaghi verso il Cagliari

Inter, smaltita la botta di Madrid i nerazzurri di ributtano sul campionato.

Simone Inzaghi è intenzionato a compiere alcune mosse per la gara di domenica in programma contro il Cagliari. Stefan De Vrij è pronto a riprendersi il suo posto al centro della difesa, tanto per cominciare. Inzaghi può sorridere, l’emergenza sta piano piano rientrando e contro il Cagliari potrebbe dunque riproporre nuovamente il tridente difensivo titolare con Skriniar e Bastoni ai lati di De Vrij, visto l’ultima volta in campo nel derby di inizio novembre. Anche Kolarov è tornato arruolabile e convocabile, mentre pure per Ranocchia ci sono sensazioni positive per aver a disposizione domenica contro Mazzarri.

Resta out ancora Darmian, mentre all’inizio della prossima settimana verrà rivalutato anche Correa, uscita per un affaticamento muscolare sabato scorso a Roma. Intanto sono da valutare le condizioni di Dumfries, sostituito all’intervallo a Madrid dopo aver accusato un piccolo fastidio muscolare. Di questi tempi, meglio non rischiare; ecco perché a destra va verso un'altra chance D'ambrosio, con Dimarco che può far rifiatare Perisic sull'altra fascia. A centrocampo può trovare spazio Vidal, in luogo di Barella o più probabilmente Calhanoglu. Davanti si va verso la conferma della coppia Dzeko-Lautaro, anche se Sanchez scalpita ed è dato in buona condizione.

Tra i sardi, per concludere, da valutare Nahitan Nandez, alle prese con un problema muscolare dopo la gara col Torino. L'uruguagio, ricordiamo, è tra i desiderata del mercato nerazzurro.