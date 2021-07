Inter, Lazzari esce allo scoperto sul suo futuro: le parole

L’Inter starebbe monitorando con attenzione anche Manuel Lazzari per la fascia destra. L’esterno sarebbe un pupillo del nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi che lo vorrebbe portare con sè a Milano. L'ex Spal ha parlato del suo futuro nel corso di un’intervista rilasciata alla radio ufficiale della Lazio ed ha spento le voci di mercato e sulla sua incompatibilità nel modulo di Maurizio Sarri:

"Procede nel migliore dei modi, eravamo felici di ripartire con il nuovo mister che ha portato aria fresca con il cambio di modulo, siamo carichi e contenti. Questo è il mio terzo anno, rispetto agli altri anni è completamente diverso, a partire dal lavoro fisico ma anche con il lavoro in campo, c’è tanto da lavorare nella fase difensiva con la linea a quattro, seguiamo il mister e le sue idee, continuiamo così".

“Ne ho sentite tante, che non potevo giocare a quattro, non ho ascoltato nessuno, sono stato contento dell’arrivo di Sarri, voglio mettermi alla prova, posso farlo tranquillamente come fatto in Nazionale e alla Spal.".

"Sarri ha le sue idee, noi vogliamo seguirlo e provare a mettere in campo le sue idee. Questa settimana sta andando bene, a parte i primi giorni perché era tutto nuovo, ci stiamo integrando e mi sto divertendo. Appena sono arrivato a Formello ho parlato con il mister, non vedevo l’ora di farmi un’annata con la difesa a quattro, voglio imparare un ruolo nuovo con le idee di Sarri perché con lui è diverso. Giocando a quattro in campionato e in Europa avrò più possibilità in Nazionale anche, dipenderà da me, da come reagirò e da come farò con la Lazio".