Inter-Lazio, Vidal lavora per esserci ma Conte sembra aver scelto un altro centrocampista

Continua la marcia di avvicinamento a Inter-Lazio, posticipo della ventiduesima giornata di campionato in programma domenica sera, alle ore 20:45. Antonio Conte ha ormai sciolto le riserve sull'undici che partirà dall'inizio contro i biancocelesti, resta però ancora un dubbio a centrocampo, cioè la presenza o meno di Vidal.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, il centrocampista cileno sta facendo di tutto per esserci: ieri, nella giornata di riposo concessa dal tecnico al gruppo, Vidal si presentato comunque ad Appiano, allenandosi da solo. Segnale questo di come il numero 22 voglia dare il suo contributo in un momento particolarmente delicato della stagione.

Il quotidiano torinese però, sottolinea come al momento sia Roberto Gagliardini il favorito per una maglia da titolare domenica sera. Quest'ultimo dovrebbe completare il reparto già composto da Barella e Brozovic.