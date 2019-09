Inter-Lazio, Sky rivela che Conte starebbe studiando dei cambi: le ultime

Dopo aver vinto (e dominato) il derby contro il Milan, Antonio Conte guarda già alla sfida di mercoledì sera contro la Lazio di Simone Inzaghi.

I biancocelesti, che ieri sera hanno trionfato per 2-0 contro il Parma, arriveranno a San Siro per vendere - come al solito - cara la pelle. L'anno scorso a punire i nerazzurri era stato Sergej Milinkovic-Savic.

Quest'anno, seppur trovandoci ancora all'inizio di stagione, l'Inter cercherà in ogni modo di evitare incidenti di percorso. Per fare ciò (e per preservare anche i calciatori più stanchi), Conte sta già pensando al possibile undici titolare.

Il tecnico salentino attuerà con ogni probabilità un leggero turnover dopo potrebbero rientrare uno tra Stefan De Vrij e Diego Godìn, Kwadwo Asamoah e Lautaro Martinez. Al loro posto, possono agire rispettivamente Danilo D'Ambrosio, Cristiano Biraghi e Alexis Sanchez. Saranno da valutare infine anche le condizioni fisiche di Antonio Candreva, recentemente acciaccato.