Inter Lazio probabili formazioni, Inzaghi verso il turnover in difesa

Con la sfida contro l'Inter sempre più imminente, l'allenatore laziale Simone Inzaghi è alle prese con le ultime scelte di formazione. Fronteggiare i padroni di casa a San Siro sarà impresa tutt'altro che semplice, ma il tecnico capitolino vuole preparare la gara nel migliore dei modi.

Per riuscire a tornare a Roma con qualche punto in tasca, la Lazio con ogni probabilità scenderà in campo con Reina tra i pali e la linea di difesa a tre composta da Patric, Acerbi e Musacchio (il capitano Radu va verso il forfait per un problema fisico).

Sugli esterni agiranno Lazzari e Marusic (quest'ultimo favorito su Fares), mentre in mezzo fiducia al solito trio formato da Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Infine, per quanto concerne l'attacco, Immobile sarà supportato da Correa.