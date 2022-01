Inter Lazio probabili formazioni, Inzaghi valuta una sorpresa in avanti

Inter-Lazio è già cominciata.

La sfida che vede protagonisti i campioni d'Italia in carica contro la squadra allenata da Maurizio Sarri, è pronta a regalare spettacolo. Le scintille (calcisticamente parlando) dell'andata non sono state dimenticate da nessuna delle due squadre; motivo per cui tutti questa sera daranno il massimo per uscire dal Meazza trionfatori. La redazione di Sportmediaset intanto, in occasione del tg in onda ad ora di pranzo, ha fatto il punto sui possibili 22 che potrebbero partire dall'inizio.

I padroni di casa si presenteranno in campo con il consueto 3-5-2 formato da Handanovic che sarà assistito dal trio difensivo composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce operativi Dumfries e Perisic, mentre in mediana, al fianco di Brozovic e Barella, prenderà posto uno tra Gagliardini e Vidal (il tutto poiché Calhanoglu dovrà scontare la squalifica) In avanti infine, al fianco di Lautaro Martinez, Inzaghi sta meditando di lanciare dal 1' Sanchez. Correa e Dzeko si sono ripresi rispettivamente dai problemi muscolari e dal COVID-19, ma nonostante ciò il tecnico piacentino potrebbe dare una chance al cileno.

Per quanto concerne i capitolini, Sarri opterà per il solito 4-3-3 con Strakosha tra i pali e con il quartetto difensivo composto da Marusic, Luiz Felipe, Lucas Leiva (adattato in difesa per sostituire l'infortunato Acerbi) e Hysaj. In mezzo al campo a coadiuvare il regista Cataldi ci saranno Milinkovic e Basic, mentre in avanti al servizio dell'unica punta Immobile agiranno Zaccagni e Felipe Anderson. Uno schieramento, quello laziale, che non lascia spazio a nessun tipo di timore e che lascia trasparire la voglia di giocare la sfida a viso aperto.