Inter Lazio probabili formazioni, Conte verso la doppia sorpresa

C'è tanta voglia di sorpasso tra le mura dello spogliatoio dell'Inter. Il tonfo fragoroso di ieri sera del Milan in casa dello Spezia, ha dato ai nerazzurri la possibilità di scavalcare i cugini.

Chiaramente per riuscirci, quest'oggi i padroni di casa dovranno necessariamente superare la Lazio di Simone Inzaghi e uscire da San Siro con tre punti in saccoccia. A riguardo, il tecnico interista Antonio Conte sta pensando di mandare in campo dal 1' questa formazione:

3-5-2 Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku.

Tra i possibili titolari, saltano subito all'occhio soprattutto i nomi di Perisic e di Eriksen, sempre più in vantaggio su Young e Gagliardini. A riferirlo è stata la redazione di Sky Sport.