Inter-Lazio probabili formazioni: ballottaggio a centrocampo, Bastoni out?

Domenica sera alle 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro il big match Inter-Lazio, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri vengono dal deludente pareggio contro la Juventus in Coppa Italia, mentre i biancocelesti vengono da ben 6 vittorie consecutive in campionato.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte, nonostante i diffidati, dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo. L’unico dubbio riguarderebbe Vidal, non ancora al meglio della condizione dopo la contusione rimediata contro la Fiorentina. Nel caso in cui non dovesse farcela toccherà a Gagliardini. Per il resto confermato il solito 11 con Handanovic tra i pali, difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e il diffidato Bastoni, favorito su Kolarov. In mezzo al campo confermati Brozovic e Barella (entrambi diffidati) con uno tra Gagliardini e Vidal. In attacco Lukaku e Lautaro.

Simone Inzaghi dovrebbe riconfermare lo stesso undici visto in campo contro il Cagliari. Con difesa Musacchio favorito su Patric con Acerbi e Radu davanti a Reina. Sulle fasce Lazzari e Marusic con Leiva in mediana affiancato da Milinkovic Savic e Luis Alberto. In attacco Correa e Immobile.