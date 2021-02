Inter-Lazio, occhio ai diffidati: tre titolari a rischio per il derby

L’Inter scenderà in campo domenica al San Siro per affrontare la Lazio. Sfida abbastanza difficile con i biancocelesti che stanno vivendo un ottimo periodo di forma con 7 vittorie su 9 match disputati in questo 2021.

Antonio Conte potrebbe fare alcuni cambi di formazione rispetto al solito undici per preservare alcuni elementi in vista del derby di domenica prossima contro il Milan. I nerazzurri dovranno prestare particolare attenzione ai diffidati Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic, che in caso di cartellino giallo potrebbero saltare la sfida scudetto.

Brutta tegola per Conte che potrebbe essere costretto a fare a meno di tre elementi fondamentali per una delle partite più importanti di questa stagione. Il tecnico nerazzurro starebbe valutando maggiormente l’esclusione di uno tra Barella e Brozovic rispetto a Bastoni; anche perché domenica sera dovrebbe tornare regolarmente a disposizione Arturo Vidal dopo la contusione al ginocchio sinistro rimediata contro la Fiorentina.