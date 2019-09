Inter Lazio, non c'è Sensi: la formazione ufficiale. Conte cambia tre uomini

L'Inter per continuare la cavalcata solitaria in classifica, la Lazio per dare continuità dopo il successo contro il Parma. A 'San Siro' sarà un match d'alta classifica.

Per la sfida contro i biancocelesti, Antonio Conte effettuerà tre cambi rispetto all'undici iniziale che ha sconfitto il Milan nel derby. Giocherà Biraghi a sinistra al posto di Asamoah, a centrocampo Vecino al posto di Sensi, mentre davanti spazio a Politano, con Lautaro in panchina.

Questa la formazione ufficiale: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Brozovic, Barella, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. I nerazzurri dovrebbero iniziare con il 3-5-2, ma durante il match potrebbe diventare anche un 3-4-2-1, con Barella e Politano alle spalle di Lukaku.