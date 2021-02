Inter-Lazio, le formazioni ufficiali: Conte sceglie la qualità

Manca sempre meno a Inter-Lazio, match valido per la ventiduesima giornata di campionato e che potrebbe ridisegnare la classifica della Serie A dopo le sconfitte di ieri di Milan e Juventus.

Antonio Conte sa bene quanto sia importante la gara di stasera, e forse è per questo che ha optato per una formazione decisamente offensiva. In difesa confermato il terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Brozovic, mentre sugli esterni toccherà ad Hakimi e a Perisic. A centrocampo, Eriksen ha vinto il ballottaggio con Gagliardini, e toccherà quindi a lui completare il reparto già formato da Barella e Brozovic. Infine, in attacco spazio per la coppia titolare: Lukaku-Lautaro.

Inter-Lazio, le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, L.Alberto, Marusic; Correa, Immobile.