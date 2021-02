Inter-Lazio, l'unico dubbio di Conte è a centrocampo: la probabile

Archiviata la Coppa Italia, è di nuovo tempo di campionato per l'Inter, che domenica sera affronterà la Lazio nel posticipo della ventiduesima giornata.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte sembra avere un unico dubbio in vista della sfida contro i biancocelesti. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport infatti, al momento c'è un ballottaggio tra Arturo Vidal e Roberto Gagliardini per il ruolo di mezzala sinistra. Il cileno ha completamente recuperato dal problema al ginocchio accusato contro la Fiorentina, e quindi si candida a una maglia da titolare.

Inter-Lazio, la probabile dei nerazzurri:

(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku