Inter-Lazio: l'errore, il gol e la cena a Bastoni. Le parole di Skriniar

Inter-Lazio, Milan Skriniar parla della bella vittoria di stasera.

Dopo aver deciso la gara grazie ad un imperioso stacco di testa dei suoi, il difensore slovacco è stato intercettato da Dazn per parlare della gara che ha portato tre punti preziosissimi in ottica scudetto e che permettono di preparare con serenità la finale di Supercoppa contro la Juventus. Una rete, quella di Skriniar, che oltre a permettere il sorpasso sulla Lazio in campo e sul Milan in classifica, riscatta l'errore commesso, in compartecipazione con de Vrij e Handanovic, sul gol del momentaneo pareggio di Immobile.

Ecco le parole del difensore: "Il gol? So che Basto ha un ottimo piede, ha già fatto degli assist così, quindi io sono andato ed è andata bene e di questo sono molto contento. Se gli offro una cena? Adesso non esageriamo (ride, ndr). Noi siamo difficili da marcare con i movimenti che ci dice di fare il mister e con la nostra mobilità. Ci godiamo la vittoria e alla Supercoppa penseremo da domani"

Sull'errore sul gol di Immobile: "Abbiamo fatto un errore non solo noi difensori. Tutta la squadra ha sbagliato perchè qualcuno avrebbe dovuto mettersi davanti alla palla, io sarei potuto scappare all'indietro, ma ho pensato che ci fossero Stefan e Samir e loro hanno pensato la stessa cosa. L'importante è che abbiamo mostrato carattere".

Vittoria importante che permette il controsorpasso al Milan in classifica. Ma da domani antenne dritte perchè c'è una grande sfida in Supercoppa contro la Juventus per cui in palio c'è il primo trofeo della stagione. Una partita complicata contro una squadra che darà il tutto per tutto per mettere in difficoltà i nerazzurri che dovranno essere molto attenti.