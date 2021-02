Inter Lazio, Inzaghi: "Insieme alla Juventus sono i favoriti per lo scudetto"

Quella che ogni anno va in scena a San Siro tra Inter e Lazio, è una sfida che quasi sempre regala spettacolo a chi segue la gara sia da casa che dal vivo. Per cause di forza maggiore gli spalti del Meazza domani saranno vuoti, ma le due squadre, nonostante abbiano obiettivi diversi, sono pronte a darsi battaglia fino all'ultimo.

Stando a quanto riferito dal tecnico biancoceleste Simone Inzaghi in conferenza stampa infatti, i nerazzurri insieme alla Juventus sono la squadra favorita per la conquista del titolo.

Per la squadra allenata da lui invece, arrivare tra le prime quattro (e qualificarsi dunque nuovamente in Champions League) equivarrebbe a vincere lo scudetto. Parole senz'altro dirette che fanno come Inzaghi abbia le idee chiare.