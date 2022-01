Inter-Lazio, ecco come sta Acerbi. Le novità sul centrale di Sarri

Inter-Lazio, di nuovo brutte notizie per Francesco Acerbi.

Il difensore della squadra capitolina era appena rientrato dall’infortunio ma si è fermato ancora. Lo stop – di natura muscolare – è arrivato dopo 20 minuti nella partita contro l’Empoli, ha chiesto il cambio e al suo posto è entrato Patric. Sulle condizioni del difensore biancoceleste e sui possibili tempi di recupero fa il punto della situazione Il Tempo: il numero 33, che aveva recuperato nelle ultime ore, ha sentito tirare ancora bicipite femorale della coscia sinistra e ha raggiunto in anticipo gli spogliatoi (al suo posto è entrato Patric).

Per lui si teme lo stiramento, sarà sicuramente fuori per le sfide con Inter e Salernitana. Poi da calendario ci sono Coppa Italia (con l’Udinese) e Atalanta, più probabile però vederlo a inizio febbraio, dopo la sosta di campionato. Non una buona notizia per Sarri, dunque, che dovrà sciogliere il dubbio tra Patric e Radu su chi affiancherà Luiz Felipe al centro della difesa biancoceleste.