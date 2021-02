Inter-Lazio, designato l’arbitro del match di domenica

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, l’Inter è al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio in programma domenica sera alle 20:45 allo Stadio San Siro.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata di Serie A, affidando Inter-Lazio a Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Il direttore di gara avrà come assistenti Stefano Alassio e Filippo Valeriani, con Gianluca Aureliano nel ruolo di quarto ufficiale. In sala Var Massimiliano Irrati con Sergio Ranghetti come assistente.

In questa stagione Fabbri ha diretto i nerazzurri in una sola occasione, nel match dello scorso 20 dicembre contro lo Spezia vinto per 2-1 dagli uomini di Conte. Sono quattro i precedenti totali in carriera del direttore di gara con l’Inter, con 3 vittorie e una sconfitta.