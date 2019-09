Inter-Lazio, Conte si esprime sul campionato: ecco quanto affermato

Antonio Conte, durante la conferenza stampa pre-Inter Lazio, dice la sua opinione sulla stagione nerazzurra e sui suoi obiettivi. Ecco le sue parole:



"Dobbiamo pensare gara dopo gara. L'oggi è certo, il domani no. Concentriamoci sulla Lazio che l'anno scorso ha anche vinto la Coppa Italia, Stanno facendo un ottimo lavoro, dal presidente Lotito, al direttore Tare, passando per il tecnico e i giocatori a sua disposizione. Dagli elogi stiamo lontano, altrimenti non abbiamo capito nulla. Dobbiamo resettare tutto in fretta, siamo solo alla quinta giornata. Premonizioni non ne possiamo fare perché quando cadremo, dovremo essere in grado di rialzarci. Vedo troppi proclami dopo sole quattro partite. Ho l'esperienza giusta per capire che è tutto creato ad arte per darci presto una bella saccagnata. Il Napoli viene nominato poco, ma è una squadra molto forte. La Juve anche di più. Poi consideriamo le altre squadre, tra le quali anche l'Inter".